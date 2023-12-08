هل يؤثر الأفوكادو على صحة شعرك وبشرتك؟

إلى جانب المذاق اللذيذ الذي يتميز به الأفوكادو، فهو يتمتع بقائمة طويلة من الفوائد للبشرة والشعر، ويعود ذلك إلى الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الموجودة داخل هذه الفاكهة المغذية. سنلقي نظرة هنا على تأثير الأفوكادو على بشرتك وشعرك.

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الأفوكادو والبشرة

لا يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية فحسب، بل هو أيضًا مصدر ممتاز للفيتامينات E وC اللذين يلعبان دورًا رئيسًا في صحة وحيوية البشرة.





إصلاح البشرة



تساعد الدهون والفيتامينات الموجودة في الأفوكادو في تسريع عملية إصلاح الجلد، وتساهم في التخفيف من حالة الأمراض الجلدية المزمنة كالأكزيما، وحب الشباب. كما أن هذه العناصر قد تساعد في تحسين الجلد المتشقق، وتوحيد لون البشرة.

وتظهر الدراسات أنه يحتوي على مركبات تساهم بحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس والالتهابات. وتحميها أيضًا من العوامل البيئية الأخرى التي تتعرض لها، وتسبب التأكسد.

وأكدت الأبحاث أن تناول الدهون الصحية، مثل الدهون الموجودة في الأفوكادو، تساعد على زيادة مرونة الجلد، وتقلل ظهور التجاعيد.





يحارب ظهور البثور

إذا كانت بشرتك معرضة لظهور البثور، ننصحك باختيار غسول البشرة الذي تحتوي مكوناته على زيت الأفوكادو الذي يساعد على تقليل البثور. ويعود ذلك إلى الخصائص المضادة للميكروبات الموجودة في زيت الأفوكادو، الذي يعزز إنتاج الكولاجين، ويهدئ الالتهابات، ويزيل الجلد القديم.





يمنع جفاف الجلد



تعد هذه الفاكهة مصدرًا للبيوتين، المعروف بخصائصه التي تساعد الجلد كيلا يفقد ترطيبه. كما أنه يساعد الشعر والأظافر ليكونا أكثر قوة.

ويمكنك استخدامه مباشرة على البشرة من خلال الأقنعة المنزلية أو اختيار منتجات العناية بالبشرة الموجودة في الأسوق التي تضمه في مكوناتها.





فوائد قناع الأفوكادو للشعر

الأفوكادو مرطب ومغذٍ للغاية للشعر، نظرًا إلى الزيوت الطبيعية والأحماض الدهنية المتعددة التي يتضمنها. في حين أن هذه الزيوت يمكن أن تكون مفيدة لجميع أنواع الشعر، إلا أنها مفيدة بشكل خاص للشعر الجاف.

وتغذي هذه الفاكهة فروة الرأس، وتساعد الشعر ليبدو صحيًا ولامعًا ورطبًا.

ووجدت الدراسات أن المعادن الموجودة في زيت الأفوكادو، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم، قد تغلق خلايا البشرة، مما يمكن أن يساعد الشعر كي يبدو ناعمًا ولامعًا ويمنعه من التكسر.





ضمي الأفوكادو إلى نظامك الغذائي وروتين العناية بالبشرة الخاص بك، واستمتعي بمنافعه التي ستترك أثرًا جيدًا على بشرتك وشعرك.