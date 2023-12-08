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المرأة

مايا رعيدي بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل... اكتفت بمعطف وجوارب نسائية

Lebanon 24
08-12-2023 | 04:09
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شاركت مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018 متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور اعتمدت فيها مظهراً جريئاً، حيث اكتفت بارتداء معطف من الفرو من توقيع ألكسندر ماكويين Alexander McQueen، نسّقته مع جوارب نسائية شفّافة طويلة من "بالنسياغا" Balenciaga.
 
وأرفقت رعيدي الجلسة التصويرية التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" بالتعليق: "أتمنى أن يصبح الفرو السلافي رائجاً".
 
 
وتعرّضت الشابة الحسناء لموجة من الانتقادات بسبب جرأة وضعية جلوسها في الصورة، على غرار ما فعلت في إطلالة سابقة في عام 2021، حين ظهرت مكتفيةً بقميص أبيض، قائلةً: "إذا كنتم تقرأون هذه الجملة، فتوقّعوا الكثير من هذا النوع".
 
 
يُذكر أن مايا رعيدي (28 عاماً) نالت إجازة في الصيدلة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2020.
 
 
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