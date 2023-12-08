استعرضت خاتمها الألماسي.. المغنية الشهيرة تعلن ارتباطها بصديق حبيبها القديم (صور)

تمكنت المغنية الأميركية سيلينا غوميز أخيراً من العثور على حب جديد وإنهاء فترة عزوبيتها، حيث أعلنت عن علاقتها العاطفية بالمنتج الأميركي بيني بلانكو، الصديق السابق للمغني الكندي جاستن بيبر، الذي كان على علاقة غرامية بسيلينا قبل زواجه من عارضة الأزياء هايلي بيبر.

Advertisement







وأعلنت سيلينا علاقتها ببلانكو عبر مشاركة صورة تجمعهما باللونين الأسود والأبيض عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي متكئة على كتفه. وأعلنت سيلينا علاقتها ببلانكو عبر مشاركة صورة تجمعهما باللونين الأسود والأبيض عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي متكئة على كتفه.