20
o
بيروت
19
o
طرابلس
27
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
استعرضت خاتمها الألماسي.. المغنية الشهيرة تعلن ارتباطها بصديق حبيبها القديم (صور)
Lebanon 24
08-12-2023
|
09:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت المغنية الأميركية سيلينا غوميز أخيراً من العثور على حب جديد وإنهاء فترة عزوبيتها، حيث أعلنت عن علاقتها العاطفية بالمنتج الأميركي بيني بلانكو، الصديق السابق للمغني الكندي جاستن بيبر، الذي كان على علاقة غرامية بسيلينا قبل زواجه من عارضة الأزياء هايلي بيبر.
Advertisement
وأعلنت سيلينا علاقتها ببلانكو عبر مشاركة صورة تجمعهما باللونين الأسود والأبيض عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي متكئة على كتفه.
كما نشرت أيضًا صورة ليدها مستعرضةً الخاتم الألماسي الذي ارتدته في إصبع البنصر، والذي صُمم على شكل حرف "B" نسبة إلى الحرف الأول من اسم حبيبها الجديد. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... سماع دوي إنفجار والكهرباء انقطعت عن بعض المنازل
Lebanon 24
بالفيديو... سماع دوي إنفجار والكهرباء انقطعت عن بعض المنازل
14:28 | 2023-12-07
07/12/2023 02:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟
Lebanon 24
حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟
07:52 | 2023-12-08
08/12/2023 07:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم قادة "حماس" الذين أعلنت إسرائيل عن إغتيالهم؟
Lebanon 24
من هم قادة "حماس" الذين أعلنت إسرائيل عن إغتيالهم؟
13:00 | 2023-12-07
07/12/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام غير عادي من وئام وهاب... ماذا قال عن "فريق الممانعة"؟
Lebanon 24
كلام غير عادي من وئام وهاب... ماذا قال عن "فريق الممانعة"؟
12:18 | 2023-12-07
07/12/2023 12:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار شهيرة تُحدث ضجة كبيرة... إليكم بالفيديو ما فعلته مباشرة على الهواء!
Lebanon 24
مذيعة أخبار شهيرة تُحدث ضجة كبيرة... إليكم بالفيديو ما فعلته مباشرة على الهواء!
14:56 | 2023-12-07
07/12/2023 02:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:59 | 2023-12-08
بدت بغاية الجمال بالذهبي.. بطلة "كريستال" ستيفاني عطالله بإطلالة جذابة وبرّاقة في "البحر الأحمر"
04:09 | 2023-12-08
مايا رعيدي بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل... اكتفت بمعطف وجوارب نسائية
02:51 | 2023-12-08
هل يؤثر الأفوكادو على صحة شعرك وبشرتك؟
23:00 | 2023-12-07
ماذا كشفت شيرين عبد الوهاب عن حفلها في "موسم الرياض"؟
16:55 | 2023-12-07
إعلامية شهيرة تعلن شفاءها من مرض السرطان
11:00 | 2023-12-07
هل تعانين من مشاكل النوم أثناء الحمل؟ إليك بعض الحلول
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
08/12/2023 19:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
08/12/2023 19:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
08/12/2023 19:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24