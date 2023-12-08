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المرأة

استعرضت خاتمها الألماسي.. المغنية الشهيرة تعلن ارتباطها بصديق حبيبها القديم (صور)

Lebanon 24
08-12-2023 | 09:48
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تمكنت المغنية الأميركية سيلينا غوميز أخيراً من العثور على حب جديد وإنهاء فترة عزوبيتها، حيث أعلنت عن علاقتها العاطفية بالمنتج الأميركي بيني بلانكو، الصديق السابق للمغني الكندي جاستن بيبر، الذي كان على علاقة غرامية بسيلينا قبل زواجه من عارضة الأزياء هايلي بيبر.
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وأعلنت سيلينا علاقتها ببلانكو عبر مشاركة صورة تجمعهما باللونين الأسود والأبيض عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي متكئة على كتفه.
 
سيلينا غوميز


كما نشرت أيضًا صورة ليدها مستعرضةً الخاتم الألماسي الذي ارتدته في إصبع البنصر، والذي صُمم على شكل حرف "B" نسبة إلى الحرف الأول من اسم حبيبها الجديد. (فوشيا)
 
سيلينا غوميز
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