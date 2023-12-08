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المرأة

رانيا فريد شوقي تعتذر لشقيقتها الراحلة.. فما القصة؟

Lebanon 24
08-12-2023 | 14:00
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كتبت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" رسالة رثاء واعتذار لشقيقتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي.

 

وقالت رانيا في رسالتها: "للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا كأنهم خالدين في الدنيا زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة إلى الأبد وده من عيوب البشر، أختي الحبيبة الغالية ناهد أنا بعتذر لك لأني اعتدتك في حياتي".

 

وأضافت: "يمكن خيالي كان أضعف من إني أتصور فراقك يمكن خدتنا مشاحنات الدنيا وربنا نوّر بصيرتنا ورجعنا لحضن بعض والحب اللي اتربينا عليه، وحبنا لبابا كان دايماً بيجمعنا يمكن لأني تناسيت إننا بنكبر كلنا، يمكن لأني جيت الدنيا لقيتك أختي الكبيرة القوية العنيدة اللي ماتعرفش حاجة اسمها استسلام وإرادتها من حديد قوّتك كانت بطمني عليكي".

 
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وتابعت: "أنا مش عارفة أنا بكتب إيه بس اللي حساه أكبر بكتير من أي كلام مازلت مش مستوعبة ولما حد بيقول الله يرحمها بتخض، في الفترة الأخيرة كنت بشوف فيكي بابا بكل حركاته وطريقة كلامه ونظراته وهزارك وقولت للأحفاد اللي مشافوش جدّهم ناهد بقت نسخة من جدّكم لما تشفوها كأنكم شفتوه سبحان الله".

 

وأنهت رانيا فريد شوقي رسالتها قائلةً: "إلى أن نلتقي يا أختي سلّميلي على بابا وقوليله الحياة من غيرك مش حياة ونفسي يجيلي في الحلم بقاله فترة غايب عني هتوحشيني أوي يا حتة من أبويا ومن قلبي". (لها)

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