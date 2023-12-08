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المرأة

تايلور سويفت تتّهم كيم كارداشيان بالتزوير لإيذائها

Lebanon 24
08-12-2023 | 23:00
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 اتهمت النجمة الأميركية تايلور سويفت مواطنتها المثيرة للجدل كيم كارداشيان بتزوير مكالمة هاتفية جمعت بين طليق الأخيرة المغنّي كانييه ويست والفنانة العالمية.

 

وقالت سويفت في حديث لمجلة "تايم" إن كارداشيان حرّفت المكالمة وعدّلت فيها تكنولوجياً ثم سرّبتها إلى العلن، من أجل إيذائها بُهتاناً.

 

وأوضحت أن كارداشيان استغلت مكالمتها مع ويست حول أغنيته Famous التي تتضمن كلمات بذيئة، لتظهر أن سويفت معجبة بهذا الأمر.

 

وكشفت سويفت عن الضرر الكبير الذي أصابها جرّاء فعل نجمة تلفزيون الواقع بالقول: "لا تخطئوا، فقد سُلبت مني مسيرتي المهنية. فأنت بمواجهة أمر تمّت فبركته بالكامل، ومكالمة هاتفية مسجّلة بشكل غير قانوني عدّلتها كيم كارداشيان ثم نشرتها في العلن لتقول للجميع إنني كاذبة".

 

وأضافت: "نفسياً، لقد أخذني ذلك إلى مكان لم أذهب إليه من قبل. انتقلت إلى بلد آخر. لم أغادر المنزل الذي استأجرته لمدة عام. كنت أخاف من إجراء مكالمات هاتفية. لقد أبعدت معظم الناس في حياتي لأنني لم أعُد أثق بأحد".

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