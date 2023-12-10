تايلور سويفت وسيلينا غوميز في عرض كوميدي داعم لفلسطين

تواجدت المغنية الأميركية تايلور سويفت، رفقة صديقتيها النجمتين سيلينا غوميز وكارا ديليفين، في العرض الكوميدي للممثل الأميركي من أصل مصري، رامي يوسف، وذلك في مدينة نيويورك الأميركية.

وأثار وجود النجمات الثلاث في العرض، الذي أقيم في أكاديمية بروكلين للموسيقى، جدلاً كبيراً، إذ تساءل الكثيرون ما إذا كن يحاولن تأكيد دعمهن للقضية الفلسطينية، لاسيما أنه سيتم التبرع بجميع عائدات العرض لصالح مؤسسة "أنيرا"، وهي مؤسسة أميركية لإغاثة اللاجئين في الشرق الأدنى.

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وكتب أحد المستخدمين: "هذا رائع، تايلور سويفت تعرب عن دعمها لفلسطين"، وأضاف آخر: "لقد فعلت سيلينا غوميز لفلسطين هذا العام أكثر مما فعلته تايلور سويفت على الإطلاق".





ورأى بعضهم أن تواجد تايلور في العرض جاء كرد على مطالبات معجبيها، الذين يعرفون بلقب "سويفتيز"، بالتضامن مع أهالي قطاع غزة، حيث شنوا حملة تحت هاشتاج #SwiftiesForPalestine، يدعون من خلالها مغنيتهم الشهيرة بالمناداة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتضمن المنشور الأصلي: "نحن في مجتمع تايلور سويفت نكتب لكم اليوم لنطالب المغنية وفريق إدارة أعمالها بنشر بيان لدعم شعب فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار". ومن ضمن أهداف عدم إطلاق فيلمها الأخير The Eras Tour على أي منصة تدعم إسرائيل.





وبعد انتهاء العرض الكوميدي، توجهت تايلور وسيلينا وكارا إلى مطعم لوكالي للبيتزا في بروكلين، وانضمت إليهن زوي كرافيتز والممثلة أنيا تايلور جوي.

وتألقت صاحبة أغنية Rare لسهرتها بتنورة قصيرة من جلد الثعبان باللون البني والبيج والأسود، نسَّقته بمعطف واقٍ من المطر من تصميم ريجينا بيو، مع سترة سوداء ذات ياقة عالية وحذاء أسود من الجلد يصل لأعلى الفخذ.

وفي الوقت نفسه، ارتدت سويفت، البالغة من العمر33 عاماً، تنورة قصيرة مطوية من Miu Miu نسَّقتها مع سترة خضراء عسكرية وسترة من جلد الخروف باللون البيج من Gant، فيما انتعلت حذاءً من الجلد الأحمر.





