الأحمر الناري... لإطلالة آسرة في الشتاء

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برزت درجات اللون الأحمر الناري في كل عرض تقريباً، من عروض شتاء 2024. رأينا الفساتين والبدلات وتفاصيل الورود الحمراء والإكسسوارات التي اغتنت بدرجته الجريئة، مما يثبت أن هذا اللون سيعنون أجمل إطلالاتك في الموسم المقبل. وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن اللون الأحمر يسهُل تنسيقه في الإطلالة مع غيره من الألوان. يعد اللون الأحمر من الألوان المفضلة للعديد من السيدات وهو مناسب للاطلالات اليومية وللحفلات والمناسبات ويمكن تنسيقه مع ألوان أخرى وإضافة العديد من الاكسسوارات الفخمة التي تضيف لمسة من الأناقة والجمال الى الاطلالات.برزت درجات اللون الأحمر الناري في كل عرض تقريباً، من عروض شتاء 2024. رأينا الفساتين والبدلات وتفاصيل الورود الحمراء والإكسسوارات التي اغتنت بدرجته الجريئة، مما يثبت أن هذا اللون سيعنون أجمل إطلالاتك في الموسم المقبل. وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن اللون الأحمر يسهُل تنسيقه في الإطلالة مع غيره من الألوان.

على الرغم من أن إطلالة المونوكروم كانت صيحة بارزة خلال هذا الموسم، ننصحك بعدم اعتمادها مع اللون الأحمر. في المقابل، يمكنك أن تنسّقي هذه الدرجة النارية مع ألوان حيادية كالبيج والأسود والهافان لتمنحي أزياءك لمسة كلاسيكية هادئة.

اختاري درجة الأحمر المناسبة للون بشرتك. إذا كانت بشرتك داكنة، اختاري درجة الأحمر الفاتحة أو المائلة إلى البرتقالي. أما إذا كنت تتمتعين ببشرة بيضاء فاتحة، فإن درجة الأحمر الداكنة، كالياقوت مثلاً، ستكون الأنسب لك.





لإطلالات العمل، احرصي على تنسيق اللون الأحمر مع لون كلاسيكي كالأسود أو الأبيض لتحافظي على رقيّ الإطلالة وأناقتها وتبعديها عن سمة الجرأة التي لا تتناسب مع الإطلالات الرسمية. بالإضافة إلى أن هذا المزيج يخلق تبايناً جذّاباً في طلّتك.

دعي الأقمشة الفاخرة كالدانتيل والمخمل والحرير للسهرات والمناسبات المسائية، واختاري أزياء باللون الأحمر مصنوعة من القطن أو من الصوف لإطلالات النهار.