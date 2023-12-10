بالصور: كنزات الأميرة ديانا الملونة تعود إلى الواجهة

اشتهرت أميرة ويلز الراحلة ديانا بحبها لكنزات الصوف الملونة، وقد تشكل إطلالاتها مصدر إلهام في هذا الموسم البارد، خاصة وأنها أحبت الكنزات الصوفية الملونة، ونسقتها بطرق مختلفة حسب المناسبة التي تنتظرها، من الكنزات التي تزينت برسومات الحيوانات إلى تلك التي نسقتها مع حزام أو التنورة والسروال.

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البداية مع صورة للأميرة ديانا التقطت لها عام 1980، وترتدي فيها سترة محبوكة باللون العنابي مع قميص باللون الأبيض وتنورة مخططة.





أما هذه الصورة فالتقطت عام 1981، عندما حضرت الأميرة ديانا مباراة بولو في وندسور مرتديةً هذه الكنزة الصوفية الشهيرة، التي تم بيعها مؤخراً في مزاد نظمته "سوذبيز" عبر الانترنت وحققت مبلغاً وصل إلى 1.1 مليون دولار. وهذه الكنزة من توقيع علامة Warm & Wonderful التي فوجئت مصممتاها موير وجوانا أوزبورن بصورة الأميرة ديانا آنذاك في الصحف البريطانية وهي ترتدي الكنزة.



أما هذه الصورة فالتقطت عام 1981، عندما حضرت الأميرة ديانا مباراة بولو في وندسور مرتديةً هذه الكنزة الصوفية الشهيرة، التي تم بيعها مؤخراً في مزاد نظمته "سوذبيز" عبر الانترنت وحققت مبلغاً وصل إلى 1.1 مليون دولار. وهذه الكنزة من توقيع علامة Warm & Wonderful التي فوجئت مصممتاها موير وجوانا أوزبورن بصورة الأميرة ديانا آنذاك في الصحف البريطانية وهي ترتدي الكنزة.

هنا اختارت الأميرة ديانا كنزة ملونة جمعت بين الأخضر والزهري والأزرق وتزينت بحيوان اللاما.