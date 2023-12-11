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المرأة
بطريقة بسيطة.. كيف تتخلصين من آثار الوجبات الدسمة؟
Lebanon 24
11-12-2023
|
01:50
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تتسبب الوجبات الدسمة المليئة بالدهون والزيوت بمجموعة من الآثار السلبية على الصحة، بما في ذلك التخمة، وعسر الهضم، وغيرها من المشاكل الصحية.
فوفقًا لنصائح نشرها موقع "WIO News"، يمكن تقليل الآثار السلبية لتناول الأطعمة الدهنية من خلال اتباع بعض العادات الصحية، وهي:
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تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك
تساعد البروبيوتيك، وهي بكتيريا حية نافعة، على تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. يمكن الحصول على البروبيوتيك من الأطعمة مثل الزبادي، واللبن الرائب، والمخللات، والكيمتشي.
الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف. كما أنه يساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.
تناول الماء الدافئ
يساعد الماء الدافئ على تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. كما أنه يساعد على إذابة الدهون وجعلها أسهل في الهضم.
الابتعاد عن الأطعمة الباردة
يمكن أن تؤدي الأطعمة الباردة إلى اضطراب المعدة وزيادة خطر الإصابة بعسر الهضم. لذلك، من الأفضل تجنب تناول الأطعمة الباردة بعد تناول وجبة دسمة.
تجنب النوم الفوري
يمكن أن يؤدي النوم الفوري بعد تناول وجبة دسمة إلى إبطاء عملية الهضم وزيادة خطر الإصابة بعسر الهضم. لذلك، من الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل النوم بعد تناول وجبة دسمة. (فوشيا)
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