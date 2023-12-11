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المرأة

ممثلة شهيرة تدعم أهل غزة في حفل "الأفضل"

Lebanon 24
11-12-2023 | 12:00
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في ظهور هو الأول لها في المهرجانات الفنية منذ فترة طويلة، لفتت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي الأنظار خلال وصولهما في حفل الأفضل 2023.

وحرصت ياسمين على إظهار تضامنها مع القضية الفلسطينية خلال مرورها وزوجها أحمد العوضي على السجادة الحمراء للمهرجان برفع العلم الفلسطيني.

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 يُذكر أن مسلسل "ضرب نار" كان آخر الأعمال الفنية التي جمعت الزوجين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً، قبل أن يعلن العوضي انفصاله فنياً عن زوجته بتقديمه فيلم "الإسكندراني" كأول بطولة مطلقة له في السينما، ويكشف عن خوضه سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "حق عرب"، في حين أعلنت ياسمين أنها لن تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل من 30 حلقة، وأنها لم تحسم قرارها بخوض السباق من عدمه بعمل يتكون من 15 حلقة. (لها)

 

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