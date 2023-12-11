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المرأة

أول تعليق من فيفي عبده بعد تصريحاتها المثيرة للجدل عن وفيّات المشاهير

Lebanon 24
11-12-2023 | 15:00
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خلال تقديمها واجب العزاء في شقيق الفنان أحمد حلمي، حرصت الفنانة فيفي عبده على الاعتذار الى الصحافيين عن تصريحاتها المثيرة للجدل حول الموت خلال عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي، مؤكدةً أنها كانت منفعلة جداً.

 

وقالت فيفي: "أنتم اللي قرّيتوا عليا محدش قرّ عليا غيركم... أنا بحبكم جداً ومش قصدي حاجة بس عشان غزة وبنتي فلسطينية والأحوال عندهم والمشاكل عندهم كل يوم وبيموتوا، وده حال الدنيا مش قصدي حاجة أسفة إني كنت منفعلة... ربنا يخلّيكم لينا".

 
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وكانت فيفي عبده قد أثارت الجدل بعد تصريحاتها حول الموت، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت خلال حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي: "والله ما عندي حاجة أقولها غير إن أيامنا سودة ومهبّبة بستين نيلة، نشوفكم بكره إن شاء الله في عزا تاني، يخليكم لينا يا رب". (لها)

 

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