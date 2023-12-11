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المرأة

طرق لارتداء "ملابس النوم" في الشارع على طريقة بيلا حديد

Lebanon 24
11-12-2023 | 23:00
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هل فكّرتِ يوماً باقتناء قمصان نوم و ملابس لانجري، حتى ترتديها في الخارج؟! وهل فكّرتِ يوماً أنّ تصميم هذه الملابس، قد يتطلّب وقتاً ومجهوداً لتنفيذه أكثر من التحضير لخياطة فساتين سهرة؟!

 
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اليوم، تعود موضة ملابس النوم لتجتاح شوارع الغرب، مع إطلالات النجمات. فسواء كنتِ من محبّي فساتين الحرير الفضفاضة، أو الكورسيه بالدانتيل والساتان؛ بات بإمكانكِ ارتداء هذه القطع في خروجاتك اليومية.

 

هذه الموضة تتبعها نجمات كثيرات، فيمكن مثلاً اعتماد الأسلوب الرسمي على طريقة Rosie Huntington-Whiteley، حيث يمكنكِ تسيق قميص الساتان مع سروال وحذاء بكعبٍ عالٍ وسترة بليزر رسمية.

 

يُمكنك اعتماد الأسلوب الرومانسي على طريقة Emily Ratajkows، وذلك من خلال انتعال حذاء السنيكرز الرياضي وحمل حقيبة كتف بلونٍ زاهٍ، على عكس أسلوب الـ Street Style على طريقة بيلا حديد، التي ارتدت قميص الحرير مع سروال خصر عالٍ وجاكيت Over Size.

 

أمّا كيندال جينر، فقد ارتدت سترة الدانتيل والحرير مع سروال دينم وحذاء رسمي، فيما اختارت ريتا أورا أسلوب الطبعات اليابانية، ونسّقت فستان النوم القصير بالطبعات مع حذاء Ugly Shoes ملوّن.

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