هل يشكل حزام الأمان تهديدا للحوامل؟





وفق دراسة أجراها نادي السيارات الألماني إيه دي إيه سي (ADAC)، تبين أن استخدام حزام الأمان للحوامل يشكل خطرا كبيرا على الجنين.

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وأضافت الدراسة أنه في اختبارات التصادم، زاد الحِمل على الجنين مع تقييد منطقة الحوض، مما أدى إلى زيادة الضغط على الصدر والبطن ومنطقة الحوض بنسبة تصل إلى 30%.



كما لم يتمكن أي من أنظمة أحزمة الأمان التي تم اختبارها من تحمل الضغط بحسب الدراسة، مما قد يؤدي إلى كسر الخطافات والأقفال المصنوعة من البلاستيك والمعدن، ويشكل خطرا إضافيا للإصابة. يساعد حزام الأمان على حماية الركاب في حالة وقوع حادث، ويعتبر من أهم وسائل السلامة المرورية. ولكن ما الوضع بالنسبة للنساء الحوامل؟ هل حزام الأمان آمن لهن؟.وفق دراسة أجراها نادي السيارات الألماني إيه دي إيه سي (ADAC)، تبين أن استخدام حزام الأمان للحوامل يشكل خطرا كبيرا على الجنين.وأضافت الدراسة أنه في اختبارات التصادم، زاد الحِمل على الجنين مع تقييد منطقة الحوض، مما أدى إلى زيادة الضغط على الصدر والبطن ومنطقة الحوض بنسبة تصل إلى 30%.كما لم يتمكن أي من أنظمة أحزمة الأمان التي تم اختبارها من تحمل الضغط بحسب الدراسة، مما قد يؤدي إلى كسر الخطافات والأقفال المصنوعة من البلاستيك والمعدن، ويشكل خطرا إضافيا للإصابة.

وعوضا عن استخدام حزام الأمان العادي، أوصى الخبراء الألمان باستخدام الحزام التقليدي ثلاثي النقاط، بشرط وضعه بشكل صحيح.



وفيما يلي بعض النصائح لوضع حزام الأمان بشكل صحيح للحوامل:



- يجب أن يكون حزام الخصر في أدنى مستوى ممكن تحت البطن، بحيث لا يضغط على الرحم.



- يجب أن يكون حزام الصدر فوق الثديين، بحيث لا يضغط على الرقبة.



- يجب أن يكون حزام الأمان مشدودا بشكل جيد، ولكن ليس بشدة بحيث يسبب عدم الراحة.



- يجب خلع السترات السميكة قبل قيادة السيارة، أو ارتدائها فوق حزام الأمان. (فوشيا)