خطوات تساعدك في التعامل مع طفلك من ذوي الإحتياجات الخاصة





وسواء أكان طفلك يعاني من مشكلة في النمو، أو إعاقة جسدية، أو ضعف حسي مثل فقدان البصر أو السمع، فإن إعاقته يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياتكم.

Advertisement

وتشير الدراسات إلى أن أمهات الأطفال الذين يعانون من مشاكل جسدية مزمنة، مثل الشلل الدماغي أو العمى، على سبيل المثال، يتعرضن لضغوط أعلى مقارنة بالأمهات الأخريات؛ لاسيما أن مخاوفهن تزداد حول كيفية توفير حياة أفضل لطفلهن، وتلبية المسائل الحياتية الأساسية له، وجعل المنزل أكثر أمانًا له، والموازنة بين مسؤولياتها المنزلية والعائلية ورعايته.



وبعيدًا عن الاعتبارات العملية، فمن المحتمل أيضًا أن يواجهن تحديات عاطفية كبيرة، فهن يخشين ألا يتمكن طفلهن من عيش ما يعتبر حياة "طبيعية"، أو يقلقن من أن التحديات الجسدية التي يواجهها قد تحد من فرصه.



ونظرًا لأن كل طفل فريد من نوعه وكل رحلة تربية مختلفة، إلَّا أن هناك الكثير من الاستراتيجيات التي يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجات طفلك المحددة. قد تكون تربية طفل ذي إعاقة أمرًا صعبًا للغاية، إلَّا أن بعض النصائح بإمكانها مساعدتك في التغلب على العقبات والتعامل مع المشاعر الصعبة وتعزز علاقتك الصحية مع طفلك.وسواء أكان طفلك يعاني من مشكلة في النمو، أو إعاقة جسدية، أو ضعف حسي مثل فقدان البصر أو السمع، فإن إعاقته يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياتكم.وتشير الدراسات إلى أن أمهات الأطفال الذين يعانون من مشاكل جسدية مزمنة، مثل الشلل الدماغي أو العمى، على سبيل المثال، يتعرضن لضغوط أعلى مقارنة بالأمهات الأخريات؛ لاسيما أن مخاوفهن تزداد حول كيفية توفير حياة أفضل لطفلهن، وتلبية المسائل الحياتية الأساسية له، وجعل المنزل أكثر أمانًا له، والموازنة بين مسؤولياتها المنزلية والعائلية ورعايته.وبعيدًا عن الاعتبارات العملية، فمن المحتمل أيضًا أن يواجهن تحديات عاطفية كبيرة، فهن يخشين ألا يتمكن طفلهن من عيش ما يعتبر حياة "طبيعية"، أو يقلقن من أن التحديات الجسدية التي يواجهها قد تحد من فرصه.ونظرًا لأن كل طفل فريد من نوعه وكل رحلة تربية مختلفة، إلَّا أن هناك الكثير من الاستراتيجيات التي يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجات طفلك المحددة.

كيف تتعاملين مع طفلك ذي الإعاقة؟



يمكن للتشخيص الذي يغير الحياة أن يؤثر بشدة ويثير مشاعر الحزن والخسارة. من الطبيعي أن تحزني على التغيير في صحة طفلك الجسدية، أو تحزني على فقدان الخطط والفرص المستقبلية.



الصبر مهم



امنحي مشاعرك المساحة الكافية للتعبير عن نفسها، لذا عليك التعامل بلطف مع نفسك واعلمي أن التعامل مع المشاعر الصعبة والسلبية يمكن أن يمثل تحديًا مستمرًا.



اعلمي أنه لا يزال بإمكان طفلك أن يعيش حياة سعيدة وذات معنى، لذا ننصحك بقراءة قصص الآخرين الذين تتشابه حالاتهم مع حالة ابنك، فقد تجدين بعض النصائح التي قد تساعدك على التعامل مع حالة ابنك.



ركزي على نقاط قوته



يشعر بعض الأشخاص بالارتياح بعد تشخيص حالة طفلهم، خاصة إذا كانوا قد أمضوا الكثير من الوقت في محاولة فهم حالتهم الصحية؛ حيث سيساعد ذلك على جمع المعلومات المفيدة وطلب الدعم المناسب.



اعملي على تحديد نقاط القوة لدى طفلك وعززيها، فهو كأي طفل آخر له نقاط قوة وضعف، حتى وإن كان يعاني من مشاكل في التنقل أو فهم بعض المواد مثل الرياضيات، وربما يعاني من ضعف في السمع.

ثقفي نفسك حول حالة طفلك



معرفتك بأكبر قدر عن حالة طفلك، سيزيد ذلك من ثقتك بنفسك، وسيمكنك ذلك من فهم ما يمر به طفلك بشكل أفضل والتعبير عن احتياجاته للآخرين.



تحدثي إلى طبيب طفلك



يمكن أن يكون طبيب طفلك مصدرًا ممتازًا للمعلومات؛ لذا لا تترددي في طرح الأسئلة عليه، واطلبي منه بعض الكتب والمواقع الإلكترونية التي بإمكانها مساعدتك؟.



اعرفي ما يصلح وما لا يصلح لطفلك



ما الذي يحفز طفلك؟ ما الذي يتعبه؟ ما الذي يثير التوتر أو القلق لديه؟ ما الذي يهدئه؟ إن الإجابة على هذا النوع من الأسئلة يمكن أن تسهل عليك عملية التنبؤ بتصرفاته بالمواقف الصعبة، وإجراء التعديلات، والدفاع عن احتياجاته. (فوشيا)