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المرأة

دنيا عبد العزيز تكشف رد فعلها بعد استبدالها بحنان ترك في "سارق الفرح"

Lebanon 24
12-12-2023 | 06:00
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كشفت الفنانة دنيا عبد العزيزخلال حوارها مع الإعلامي تامر شلتوت في برنامج "في العمق" عن تفاصيل استبدال الفنانة حنان ترك بها في فيلم "سارق الفرح"، مؤكدةً أنها كانت المرشحة الأولى للدور ووقّعت عقد الفيلم لكنها فوجئت باستبدال حنان بها من دون أن تعرف الأسباب.

 

وقالت دنيا: "الموضوع مش إنها أخدت الدور مني، هو نصيب، وأنا كنت ماضية الفيلم، وتضايقت جداً ساعتها، ليه يطلبوني أصلاً وبعدين يجيبوا حد غيري؟". وتابعت: "عمري ما كلّمت حد علشان أمثل مع حد، وحتى لو نفسي في ده باتكسف".

 
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وعن رد فعلها بعد مشاهدة الفيلم، قالت دنيا عبد العزيز: "بعد ما شوفت الفيلم ما تضايقتش لإن حنان ممثلة مهمة جداً، واللي يضايق لما يكون الممثل أضعف".

 

يُذكر أن فيلم "سارق الفرح" عُرض سنة 1995، وهو من تأليف خيري شلبي، وقصة وسيناريو وحوار وإخراج داود عبد السيد، وشارك في بطولته النجوم: ماجد المصري، لوسي، عبلة كامل، محمد هنيدي، حنان ترك، وحسن حسني.

(لها)

 

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