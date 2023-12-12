زينة تثير الجدل على السوشيال ميديا بـ رسالة غامضة

نشرت الفنانة زينه عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" صوراً جديدة لها، وعلّقت عليها برسالة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كشفت من خلالها عن اضطرارها لأخذ قرارات مصيرية في حياتها بسبب ضغوط الحياة.

وقالت زينة في رسالتها:" الواحد الحياة بتخليه ياخد قرارات مصيرية في حياته وحياة اللي حواليه وهو أصلاً زمان كان متردد يختار الشيبسي بطعم إيه".

يُذكر أن زينة كانت قد كشفت عن خضوع أحد نجليها التوأم من الفنان أحمد عز لجراحة في ذراعه اليمنى بعد إصابته بكسر فيها أثناء اللعب.

ونشرت زينة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، مقطع فيديو، خلال تواجدها مع نجلها داخل غرفة العمليات، وحرصت على عدم إظهار ملامحه كعادتها، حيث وضعت قلباً أبيض على وجهه.

( لها)