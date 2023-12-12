Advertisement

المرأة

الحكم على ملكة جمال عربية سابقة بالسجن.. ما هي تهمتها؟

Lebanon 24
12-12-2023 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1140530-638380180628813222.jpg
Doc-P-1140530-638380180628813222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت محكمة جزائرية حكماً بسَجن وحيدة قروج ملكة جمال شمال أفريقيا في نسختها السابقة 8 سنوات مع غرامة مالية قيمتها نحو 20 ألف يورو، اضافة الى الحكم بالسجن المؤبد على زوجها الذي لا يزال في حالة فرار.
Advertisement
 
وقضت محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالجزائر بسجن قروج مع الأمر بردّ سيارة من نوع مرسيدس للمحكوم عليها، فيما تقاسم معها العقوبة نفسها 3 متهمين موقوفين. أما زوجها أنيس جوارة وشريك آخر له الفاران فقد صدر الحكم عليهما بالسجن المؤبد.
والجميع متهمون بجناية حيازة وتخزين وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظّمة.
وكانت غرفة الاتهام في قضاء العاصمة، قد أصدرت في حكمها تأييد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بإبقاء المتهمة وحيدة قروج تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد تفتيش رجال الأمن لمنزلها العائلي في العاصمة الجزائرية وتم حجز 1.5 كيلوغرام من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين كانت مخبّأة تحت البلاط في حمّام المنزل، إلى جانب حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس وسيارتين فخمتين ومبالغ مالية كبيرة.
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2023-12-12
08:00 | 2023-12-12
06:00 | 2023-12-12
04:16 | 2023-12-12
01:39 | 2023-12-12
23:00 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24