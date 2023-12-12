الحكم على ملكة جمال عربية سابقة بالسجن.. ما هي تهمتها؟

أصدرت محكمة جزائرية حكماً بسَجن وحيدة قروج ملكة جمال شمال أفريقيا في نسختها السابقة 8 سنوات مع غرامة مالية قيمتها نحو 20 ألف يورو، اضافة الى الحكم بالسجن المؤبد على زوجها الذي لا يزال في حالة فرار.

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وقضت محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالجزائر بسجن قروج مع الأمر بردّ سيارة من نوع مرسيدس للمحكوم عليها، فيما تقاسم معها العقوبة نفسها 3 متهمين موقوفين. أما زوجها أنيس جوارة وشريك آخر له الفاران فقد صدر الحكم عليهما بالسجن المؤبد.

والجميع متهمون بجناية حيازة وتخزين وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظّمة.

وكانت غرفة الاتهام في قضاء العاصمة، قد أصدرت في حكمها تأييد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بإبقاء المتهمة وحيدة قروج تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد تفتيش رجال الأمن لمنزلها العائلي في العاصمة الجزائرية وتم حجز 1.5 كيلوغرام من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين كانت مخبّأة تحت البلاط في حمّام المنزل، إلى جانب حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس وسيارتين فخمتين ومبالغ مالية كبيرة.