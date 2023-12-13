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المرأة

ملكة «التيك توك» 2023 سودانية الأصل.. حصدت 504 ملايين مشاهدة

Lebanon 24
13-12-2023 | 02:00
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في السنوات الأخيرة، أصبح تطبيق تيك توك شائعاً بشكل كبير، خاصة بين فئة الشباب.

 
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ووسط هذا الانتشار الواسع، تصدّر الفيديو الذي نشرته الشابة "نيادوللي" قائمة التسجيلات الأكثر رؤية في تيك توك لعام 2023، بعدما حصدت 504 ملايين مشاهدة.

  

صاحبة التسجيل أميركية من أصل سوداني تبلغ 23 عاماً. افتتحت صفحتها في أول العام الحالي وحققت شهرة عبر صفحتها "دولليفيجن" من خلال تقديمها نصائح تجميلية لذوات البشرة الغامقة. كما تقترح أيضاً أنواع المستحضرات المخصصة لهن.

 

وحالياً هناك مليونان و700 ألف مشترك في حسابها. أما التسجيل الذي احتل المركز الأول فقد جرى بثه في ربيع العام الحالي، ويتضمن درساً تطبيقياً في كيفية استخدام مساحيق الزينة، مع خلفية موسيقية تمثلت بأغنية "نحن الاثنان فقط" لعازف الجاز الأميركي الراحل غروفر واشنطن.

 

وحالياً هناك مليونان و700 ألف مشترك في حسابها. أما التسجيل الذي احتل المركز الأول فقد جرى بثه في ربيع العام الحالي، ويتضمن درساً تطبيقياً في كيفية استخدام مساحيق الزينة، مع خلفية موسيقية تمثلت بأغنية "نحن الاثنان فقط" لعازف الجاز الأميركي الراحل غروفر واشنطن.

  

فقد جاءت المغنية والممثلة الأميركية سيلينا غوميز، صاحبة علامة "رير بيوتي" لمستحضرات التجميل، في المركز الرابع من خلال تسجيل حول العناية بالبشرة جمعت فيه 228 مليوناً و900 ألف مشاهد. (العربية)

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