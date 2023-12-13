فنانة مصرية تُفاجئ الجميع بنحافتها الزائدة.. ما رأيكم بهذا التغيير؟

أثارت الفنانة مي كساب قلق متابعيها بعد ظهورها عبر تطبيق "إنستغرام" بنحافة زائدة، وطلبوا منها التوقف عن خسارة المزيد من الوزن لأنها باتت نحيلة.

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وظهرت الفنانة المصرية خلال مشاركتها في حفل "الأفضل" بفستان أسود ضيق بالكامل يبرز جسمها النحيل، ليتسع قليلاً عند القدمين، وموصول من الخلف بذيل طويل ومنفوش باللون الزهري، وبدت نحيلة بسبب خضوعها لعملية تكميم المعدة قبل فترة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي كساب قَصّة الشعر القصير، وطبّقت مكياجاً ناعماً بألوان خفيفة وبدت أصغر من سنّها الحقيقية بملامحها الناعمة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتغزّلوا بجمالها ورشاقتها، متمنين لها دوام الصحة.

وكشفت النجمة المصرية من خلال الصور أنها حصلت في حفل "الأفضل" على جائزة "أحسن ممثلة" عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.