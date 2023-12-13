خطوات أساسية في تحضير البشرة لإستقبال العام الجديد

مع اقتراب العام الجديد، تطمح كل سيدة للحصول على بشرة نضرة جذابة وناعمة كالأطفال ومن دون أي شوائب وبثور تسبّبها عادات العناية بالبشرة السيئة، لذا فالحصول على بشرة متألقة يحتاج إلى هذه الخطوات:

- ترطيب البشرة: يعدّ ترطيب البشرة من أكثر خطوات العناية بالبشرة أهميةً، لذا لا تتجاوزي هذه الخطوة أبداً. وزّعي المرطب بتساوٍ على كلّ الوجه والعنق ودلّكيه بلطف حتّى تتشربه البشرة جيداً. استعيني بأناملك لبسطه معتمدةً حركات تصاعدية لشدّ البشرة ونحو الخارج باتجاه خط الشعر لمعالجة مشاكل البشرة.

- كريم الأساس: ابسطي كريم الأساس على وجهك بأصابعك أو بفرشاة كريم الأساس المسطّحة وامزجيه جيداً لطلّة طبيعية. استعيني بالفرشاة لتوزيع متساوٍ وحرفيّة أكيدة إذا أردت الحصول على إطلالة مشرقة.

- خافي العيوب: استعيني بخافي العيوب للتخلص من مشاكل البشرة التي عجز عن إخفائها كريم الأساس، فهو يعمل على تصحيح لون البشرة وإخفاء عيوبها مثل الهالات تحت العينين.

- ماسكارا تدوم طويلاً: للحصول على طلّة لافتة، اهتمي برموشك واستخدمي ماسكارا جيدة، ثم اطلي رموشك العلوية بدءاً من جذورها مع تحريك الفرشاة بتعرّج حتّى الوصول إلى أطرافها. اعيدي الكرّة حتّى تتأكدي من تغطية الماسكارا للرموش كلّها. كرّري الطريقة مع الرموش السفلية.

- تلوين الشفتين والخدّين: اللمسة النهائية تتمثل بالبودرة وأحمر الشفاه. اختاري لهذه الغاية أحمر الخدّين بتركيبة الكريم أو الهلام التي تُبسط بسرعة ويسهُل حملها في حقيبة اليد ولا يحتاج توزيعها الى فرشاة خاصّة. واختاري أحمر الشفاه المناسب لتلوين شفتيك.