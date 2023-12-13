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المرأة

هكذا ردّت الممثلة المصرية المشهورة على اتّهامها بزيارة تل أبيب

Lebanon 24
13-12-2023 | 23:00
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ردّت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على المنشورات المتداولة حول اتّهامها بزيارة تل أبيب قبل فترة.


وأعادت ياسمين نشر صور الاتّهامات والتي جاء فيها: "شعوب عاطفية نايمة في العسل، ياسمين المتضامنة مع القضية الفلسطينية هي ذاتها كانت في زيارة قبل أيام لتل أبيب". لتردّ ياسمين على الفور ساخرة: "تل أبيب... ياولاد الإيه... العلم الفلسطيني حارقكم أوي كده".
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يُذكر أن ياسمين عبد العزيز حرصت خلال تكريمها في "حفل الأفضل" 2023، على إظهار تضامنها مع القضية الفلسطينية خلال مرورها وزوجها أحمد العوضي على السجادة الحمراء للمهرجان برفع العلم الفلسطيني.
المصدر: لها
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