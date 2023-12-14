مي عمر تكشف تفاصيل تجربتها الأولى كعضو في إحدى لجان التحكيم

علّقت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" على تجربتها الأولى كعضو لجنة تحكيم، وذلك بعد مشاركتها في لجنة تحكيم "مهرجان الجامعة الأميركية للأفلام" في دورته الثالثة.

ونشرت مي صوراً من مشاركتها في المهرجان، وعلّقت عليها كاتبةً: "اتشرفت بوجودي كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجامعة الأميركية للأفلام، إحساس مش عارفة أوصفه إني أكون عضو لجنة تحكيم في جامعتي اللي اتخرّجت منها وقضيت فيها أجمل سنين حياتي".

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وكانت قد شاركت مي في لجنة التحكيم مجموعة من الفنانين المصريين، أبرزهم: أحمد فهمي، المخرجة كاملة أبو ذكري، الكاتب أحمد مراد، أحمد المرسي، وميرڤت أبو عوف.

( لها)

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