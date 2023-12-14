Advertisement

المرأة

مي عمر تكشف تفاصيل تجربتها الأولى كعضو في إحدى لجان التحكيم

Lebanon 24
14-12-2023 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1141192-638381638623550393.jpg
Doc-P-1141192-638381638623550393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

علّقت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" على تجربتها الأولى كعضو لجنة تحكيم، وذلك بعد مشاركتها في لجنة تحكيم "مهرجان الجامعة الأميركية للأفلام" في دورته الثالثة.

 

ونشرت مي صوراً من مشاركتها في المهرجان، وعلّقت عليها كاتبةً: "اتشرفت بوجودي كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجامعة الأميركية للأفلام، إحساس مش عارفة أوصفه إني أكون عضو لجنة تحكيم في جامعتي اللي اتخرّجت منها وقضيت فيها أجمل سنين حياتي".

 
Advertisement

وكانت قد شاركت مي في لجنة التحكيم مجموعة من الفنانين المصريين، أبرزهم: أحمد فهمي، المخرجة كاملة أبو ذكري، الكاتب أحمد مراد، أحمد المرسي، وميرڤت أبو عوف.

( لها)

 

<

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2023-12-14
06:15 | 2023-12-14
04:00 | 2023-12-14
01:58 | 2023-12-14
23:00 | 2023-12-13
16:02 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24