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المرأة

ميريام فارس: انا ملكة المسرح وملكة المونديال العالمية

Lebanon 24
14-12-2023 | 11:00
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اثارت الفنانة ميريام فارس، ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنتها بكل صراحة أنها ملكة المسرح وملكة المونديال العالمية.

 
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ونشرت ميريام فارس على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تعطي دروسا بالرقص لعدد من الفتيات، وتحديدا الرقصة التي قدمتها في أغنية المونديال "توكو تاكا"، حيث كانت ميريام تتابع خطوة بخطوة مع الفتيات لتقدمن الرقصة باحتراف وبالطريقة اللي قدمتها هي بالفيديو كليب الذي تم طرحه بالتزامن مع انطلاق مونديال قطر لعام 2022.

  

وتعليقا على الفيديو، كتبت صفحة "مشاهير الشرق الأوسط": "ملكة المسرح ميريام؟ لا، بل ملكة المونديال العالمية"، ما استدعى ردا مباشرا من ميريام فارس، التي علقت قائلة: "الاثنان بيكملوا بعض". (الجديد)

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