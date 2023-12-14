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المرأة

فنانة مشهورة تعتذر لوزيرة سابقة!

Lebanon 24
14-12-2023 | 15:24
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قدّمت الفنانة يسرا اعتذاراً الى صديقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية السابقة لعدم تمكنها من حضور جنازة زوجها المهندس مدحت شليق، الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي وشُيّعت جنازته من مسجد الشرطة ظهر أمس الأربعاء.
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ونعت يسرا، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" زوج صديقتها، مطالبةً جميع متابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وكتبت يسرا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لصديقتي العزيزة الوزيرة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها السيد مدحت شليق.. تغمّده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، وأنزل على قلبك الصبر صديقتي العزيزة على هذا الفراق الأليم، واعتذار عن عدم حضوري لتواجدي خارج البلاد".
المصدر: لها
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