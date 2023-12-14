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المرأة

كيف علّقت مي عمر على تجربتها الأولى في لجان التحكيم؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 23:00
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علّقت الفنانة مي عمر على تجربتها الأولى كعضو لجنة تحكيم، وذلك بعد مشاركتها في لجنة تحكيم "مهرجان الجامعة الأميركية للأفلام" في دورته الثالثة.


ونشرت مي صوراً من مشاركتها في المهرجان عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، وكتبت: "اتشرفت بوجودي كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجامعة الأميركية للأفلام، إحساس مش عارفة أوصفه إني أكون عضو لجنة تحكيم في جامعتي اللي اتخرّجت منها وقضيت فيها أجمل سنين حياتي".
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وكانت قد شاركت مي في لجنة التحكيم مجموعة من الفنانين المصريين، أبرزهم: أحمد فهمي، المخرجة كاملة أبو ذكري، الكاتب أحمد مراد، أحمد المرسي، وميرڤت أبو عوف.


يُذكر أن "مهرجان الجامعة الأميركية للأفلام" يُقام للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم من اتحاد الطلبة وإحدى الأسر في الجامعة، وتشارك في المسابقة عشرة أفلام من أصل أكثر من 60 فيلماً تم ترشيحها.


من ناحية أخرى، انتهت مي عمر منذ فترة من تصوير مسلسلها الرمضاني "نعمة الأفوكاتو" لتكون بذلك أول فنانة تنتهي من تصوير عملها الرمضاني وتحجز مكاناً للعرض على شاشات الفضائيات في رمضان.
المصدر: لها
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