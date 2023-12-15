رغم الإنجاب أكثر من مرة... نجمات احتفظن برشاقتهن







Advertisement أمر صعب وشاق هو الحفاظ على القوام المثالي بعد عدة ولادات متكررة، الأمر الذي كفيل بإفساد الشكل المثالي للجسد، ولكن أتت هؤلاء النجمات للتأكيد على أن المهمة مهما كانت صعبة، فهي ليست مستحيلة، بل ممكنة وممكنة جداً وللأفضل أيضاً.





نانسي عجرم استطاعت عدد من النجمات والمشهورات في العالم العربي، الحفاظ على رشاقتهن وقوامهن المثالي دون تأثر، رغم أنهن أنجبن أكثر من مرة فيما حصلت بعضهن على مواليد توأم وظلت بنفس القوام كما كانت قبل الولادة.أمر صعب وشاق هو الحفاظ على القوام المثالي بعد عدة ولادات متكررة، الأمر الذي كفيل بإفساد الشكل المثالي للجسد، ولكن أتت هؤلاء النجمات للتأكيد على أن المهمة مهما كانت صعبة، فهي ليست مستحيلة، بل ممكنة وممكنة جداً وللأفضل أيضاً.

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لديها 3 بنات هن ميلا وإيلا وليا، أنجبتهن تباعاً ولم نرها في صورة واحدة بزيادة ملحوظة في الوزن، نانسي من النجمات اللاتي يستحققن الإشادة وعن جدارة بالحفاظ على قوامهن دون تأثر رغم ولادتها 3 مرات.



لا يزيد وزن نانسي عجرم عن 54 كغم، ويقف خلف هذا الوزن المثالي العديد من الأسرار مثل الاهتمام بالفيتامينات والمعادن المهمة حتى لا تصاب بهشاشة العظام، فضلاً عن حرصها على تعويض جسمها ما تفقده من عناصر لا تحصل عليها من الغذاء مع الحمية التي تتبعها.

نانسي للمفاجأة ليست منتظمة في ممارسة الألعاب الرياضية بصورة دورية، ولكنها تحرص على اللعب عندما يتحين لها الوقت وكانت قد صرحت عن هذه القصة سابقاً وقالت: "أتمنى لو كنت مثل هؤلاء النساء اللاتي يستمتعن بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية (الجيمنيزيوم)، لسهلت حياتي كثيراً، فأنا عندي بنتان صغيرتان تمرحان فضلاً عن عملي، وبالتالي لا يتوفر لي الكثير من الوقت لنفسي".

تابعت نانسي عجرم: "عملي كفنانة مجهد من الناحية الجسمانية خاصة عندما أكون في جولة فنية، ويتعين عليَّ أن أكون في صحة جيدة لأتمكن من التأقلم مع جدول عمل مزدحم في بعض الأوقات من خلال مكالمات للاستيقاظ مبكراً وأيام طويلة مشحونة بالعمل، وعندما أجد بعض الوقت لنفسي فإن اليوغا تمثل رياضة رائعة بالنسبة لي للبقاء رشيقة".

منى زكي

الفنانة منى زكي تتمتع بقوام مثالي رشيق، رغم ولادتها 3 مرات لأبنائها لي لي الكبرى وشقيقيها سليم ويونس، الأمر الذي قد يجده البعض مرعباً ومساعداً على اكتساب الوزن الزائد طوال الوقت، إلا أن النجمة المصرية تعتبر مثالاً واضحاً على الحفاظ على قوام مثالي.

منى زكي تبدأ يومها بتمارين سويدي، تساعد على حرق الدهون، ثم تتبع ذلك بتناول إفطار خفيف صحي ومتوازن، ولا تغفل منى تمارين البطن والأرجل والذراعين، كما تعتمد تمارين ديفو كوليكشن الحديثة التي تساعد على حرق الدهون وتعتمد على مستويات متتالية.

أيتن عامر

الفنانة المصرية أيتن عامر استطاعت خسارة وزنها بعد الولادة بصورة كثيفة، هنالك بالطبع أسرار كبيرة وراء هذه الخسارة، ولكن متابعيها سبق وتعجبوا من نجاحها في هذه القصة رغم ظهورها بوزن زائد أكثر من مرة لترد أيتن قائلة إنها كانت قد أنجبت ابنها للتو، وزيادة الوزن هنا كانت طبيعية، فكيف تمكنت من خسارته؟

نجحت أيتن عامر في فقدان الوزن بطريقة سهلة وآمنة، وهي اتباع ريجيم غذائي يعتمد على تخفيف السعرات الحرارية يومياً مع ممارسة الرياضة ليعطي نتائج رائعة وآمنة بدون حرمان، كما اعتمدت على تناول المشروبات التي تساعد على حرق الدهون مثل الزنجبيل، القهوة الخضراء، الشاي الأخضر، أو أي مشروب طبيعي دون إضافة أي سكر.

وكشفت أيتن عامر عن نظامها الغذائي الخاص الذي كان عبارة عن وجبة إفطار مكونة من فول أو بيض أو جبن قريش بكميات محددة، ووجبة غداء تعتمد على النشويات المسلوقة أو المطبوخة مع كمية مفتوحة من الخضروات المطهية على البخار مع كمية معقولة من البروتينات ووجبة عشاء تعتمد على كوب من الزبادي وثمرة فاكهة واحدة.