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المرأة
أمل كلوني تتبنى صيحة البليزر كبيرة الحجم
Lebanon 24
15-12-2023
|
01:35
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في السنوات القليلة الأخيرة، باتت البليزر كبيرة الحجم، والتي تستعير شكلها ولونها من بدلات الرجل، قطعة أساسية للفتيات، وتضمن رفع مستوى أي زي بأناقة دون عناء. كيندال جينر، وهايلي بيبر، ودوا ليبا من المؤيدات منذ فترة طويلة لدمج جاكيت البدلة السوداء في مجموعاتهن المسائية. والآن تبنت المحامية والناشطة الإنسانية أمل كلوني هذا الاتجاه في أحدث إطلالاتها خارج المنزل.
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خلال إحدى الليالي في مدينة نيويورك، أكملت المحامية الأنيقة مظهرها المناسب للحفلات بجاكيت يُمكن استعارتها من خزانة ملابس زوجها. لقد ارتدت سترة البدلة السوداء الكبيرة الحجم من الساتان فوق فستانها القصير المصنوع من الريش باللون الوردي، وكعب ذهبي مدبب من الأمام، وحقيبة يد (كلتش) جلدية سوداء أنيقة، وأقراط أنيقة - مثالية للتعامل مع الطقس البارد.
قام مصممون مثل Demna في Balenciaga، وAshley وMary-Kate Olsen في The Row، وMatthieu Blazy في Bottega Veneta، بدفع الصور الظلية المبالغ فيها إلى صدارة الموضة. ومع اعتناق سيدات شهيرات مثل أمل كلوني هذا الاتجاه - إلى جانب الماركات المعقولة الأسعار مثل Cos وArket وWhistles الذين يقدمون أنماطاً مماثلة - فمن الواضح أن هذا الستايل وجد ليبقى.
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