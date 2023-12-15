منها الخبز الأبيض والزبادي... هذه الأطعمة تضر بصحة بشرتك

جميعنا نعلم أن التعرض المفرط لأشعة الشمس، يمكن أن يلحق ضررًا كبير ببشرتنا مع مرور الوقت، وأن الحفاظ على روتين العناية بالبشرة يوميًا، يساعد في منع ظهور حب الشباب، والجفاف. ومع ذلك، هل لاحظت أن نوعية طعامك تؤثر على مظهر بشرتك؟

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فبحسب الخبراء، فإن القليل من الأشخاص يعلمون أن نوعية الطعام الذي يتناولونه يلعب دورًا أساسياً في مظهر البشرة، وملمسها.

لذلك، سنستعرض في السطور القادمة، بعض أنواع الأطعمة التي ينصح بالتقليل من تناولها؛ لأنها ضارة للبشرة.

الخبز الأبيض



بما أن الخبز الأبيض هو نوع من الكربوهيدرات المكررة، فإنه يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية والألياف. فالكربوهيدرات المكررة تحتوي على نسبة عالية من مادة الغلوسيميك؛ ما يعني أنها ترفع مستوى السكر في الدم، وهذا يؤدي إلى زيادة إنتاج هرمون الأندروجين، الذي يسبب الغدد الدهنية في الجلد، ويزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.





الكاندي



تعتبر الكاندي حلوى خفيفة لذيذة تتكون بشكل أساسي من السكر، وتلحق ضرراً بالبشرة من خلال زيادة الالتهابات ومستويات السكر في الدم؛ ما يؤدي إلى تلف الكولاجين والإيلاستين في الجلد، وهذا مع الوقت يسبب التجاعيد والشيخوخة المبكرة، ويزيد نسبة الدهون في البشرة.





الحليب ومنتجات الألبان



كشفت الدراسات عن وجود صلة بين حب الشباب وتناول الحليب لدى المراهقين، حيث يرفع حليب البقر مستويات الأنسولين الذي بدوره يرفع مستوى الكورتيزول في الدم؛ ما يزيد من إنتاج الزهم، الذي يؤدي إلى حب الشباب.





اللحوم المصنعة



اللحوم المصنعة مثل اللحم المقدد والنقانق والبيبروني، تحتوي عادة على مستويات مرتفعة من الصوديوم ونترات الصوديوم التي تلحق ضررًا بالبروتينات الجلدية الأساسية مثل الكولاجين والإيلاستين؛ ما يؤدي إلى فقدان المرونة والنعومة في الجلد.





الزبادي المُنكه



يمكن أن يسبب الزبادي المُنكه تهيج البشرة؛ إذ يحتوي على محليات وسكريات ترفع مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يحفز جسمك إنتاج المزيد من IGF-1 الذي بدوره يزيد من إفراز الزهم، وظهور حب الشباب.