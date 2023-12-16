بغاية الجمال.. تعرّفوا إلى ابنة الممثلة فيفيان انطونيوس الشقراء (صور)

نشرت الممثلة فيفيان انطونيوس فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت فيفيان في الفيديو وهي تقود السيارة برفقة ابنتها تمار.

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ولفتت تمار أنظار المتابعين فهي صبية شقراء جميلة، وتساءلوا عما إذا كانت ستدخل لاحقا مجال التمثيل كوالدتها.





