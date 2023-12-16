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المرأة

بغاية الجمال.. تعرّفوا إلى ابنة الممثلة فيفيان انطونيوس الشقراء (صور)

Lebanon 24
16-12-2023 | 03:00
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نشرت الممثلة فيفيان انطونيوس فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت فيفيان في الفيديو وهي تقود السيارة برفقة ابنتها تمار.
 
 
 
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ولفتت تمار أنظار المتابعين فهي صبية شقراء جميلة، وتساءلوا عما إذا كانت ستدخل لاحقا مجال التمثيل كوالدتها.


المصدر: "رصد" لبنان 24
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