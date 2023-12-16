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المرأة

ابنة نوال الزغبي تستعرض رشاقتها.. شاهدوا نحافة خصرها (صور)

Lebanon 24
16-12-2023 | 04:27
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نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت تيا وهي تستعرض رشاقتها ونحافة خصرها، علما انها تمارس الرياضة باستمرار.
 
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وتيا دخلت مجال تصميم الأزياء وهي ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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