ابنة نوال الزغبي تستعرض رشاقتها.. شاهدوا نحافة خصرها (صور)

نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت تيا وهي تستعرض رشاقتها ونحافة خصرها، علما انها تمارس الرياضة باستمرار.

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وتيا دخلت مجال تصميم الأزياء وهي ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



