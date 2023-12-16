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المرأة

اصالة تتأثر على المسرح... أوقفت حفلها وزفّت الخبر السعيد

Lebanon 24
16-12-2023 | 12:00
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أحيت الفنانة السورية اصالة نصري، أمس، حفلا غنائيا مميزا في الامارات العربية المتحدة، حيث أشعلت الأجواء بأغنياتها المميزة، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

 
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وفي الحفل، فاجأت اصالة الجمهور خلال حديثها عن ابنتها شام، التي تنتظر مولودها الأول، حيث زفّت اصالة للجمهور خبرا سارا اذ قالت إنها ستصبح جدّة للمرة الأولى، وتستعدّ لاستقبال أول مولودة لابنتها شام خلال اليومين المقبلين.

 

هذا الخبر اثار تفاعلا كبيرا بين الجمهور الذي كان حاضرا، فراح يصفق بحرارة معبرا عن سعادته لمساع هذا الخبر ومتمنيا السلامة لـ شام ومولودها القادم.

 

وفي الفيديو الذي انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر زوج اصالة الشاعر العراقي فائق حسن الذي كان جالسا بين الجمهور، وهو متأثرا بشدة، حيث خانته دموعه امام الجميع. (الجديد)

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