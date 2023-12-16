Advertisement

المرأة

إصابة بشرى في قدمها للمرة الثانية في "مهرجان الجونة"

Lebanon 24
16-12-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1142020-638383569092399871.jpeg
Doc-P-1142020-638383569092399871.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تظهر الفنانة بشىرى في مهرجان الجونة السينمائي الدولي للدورة الثانية على التوالي مصابة في قدمها وتتحرك ببطء مستندة على إحدى صديقاتها.

 

وظهرت بشرى، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة، وهي تحمل على كتفها حقيبة مرسوماً عليها علم فلسطين، وخطفت الأنظار وعدسات الكاميرات بسبب إطلالتها المختلفة.

 

وقالت بشرى أثناء سيرها على السجادة الحمراء: "أنا بمشي بطيء مش قادرة أمشي".

 

يذكر أن بشرى كانت قد تعرضت في الدورة الماضية لإصابة في قدمها ووجها بعد انقلاب سيارة بها. وظهرت على السجادة الحمراء وهي تعرج بقدمها وآثار اللإصابة واضحة على وجهها، لتعيد المشهد من جديد هذه الدورة بعد ظهورها على السجادة الحمراء وهي تعرج.

 
Advertisement
 

 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2023-12-16
09:49 | 2023-12-16
04:27 | 2023-12-16
03:00 | 2023-12-16
01:26 | 2023-12-16
15:00 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24