إصابة بشرى في قدمها للمرة الثانية في "مهرجان الجونة"

تظهر الفنانة بشىرى في مهرجان الجونة السينمائي الدولي للدورة الثانية على التوالي مصابة في قدمها وتتحرك ببطء مستندة على إحدى صديقاتها.

وظهرت بشرى، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة، وهي تحمل على كتفها حقيبة مرسوماً عليها علم فلسطين، وخطفت الأنظار وعدسات الكاميرات بسبب إطلالتها المختلفة.

وقالت بشرى أثناء سيرها على السجادة الحمراء: "أنا بمشي بطيء مش قادرة أمشي".

يذكر أن بشرى كانت قد تعرضت في الدورة الماضية لإصابة في قدمها ووجها بعد انقلاب سيارة بها. وظهرت على السجادة الحمراء وهي تعرج بقدمها وآثار اللإصابة واضحة على وجهها، لتعيد المشهد من جديد هذه الدورة بعد ظهورها على السجادة الحمراء وهي تعرج.