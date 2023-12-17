دينا الشربيني تفوز بجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا

أعلنت جوائز سيبتيموس الدولية عن حصول الفنانة المصرية دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة في أفريقيا، عن دورها في مسلسل "كامل العدد" الذي عرض ضمن الموسم الدرامي لرمضان 2023.



جوائز سيبتيموس الدولية

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تُقدّم جوائز سيبتيموس/ Septimius awards عن ثلاث فئات، أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل فيلم، بجانب تقسيم هذه الفئات الثلاث حسب القارة. يضم حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في شهر اب المقبل بمدينة أمستردام بهولندا، الفائزين بجائزة إيمي وبافتا وأوسكار.

مسلسل كامل العدد

كان مسلسل كامل مُكوناً من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك دينا الشربيني في البطولة كل من: شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس. جاء المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

خلال المسلسل تقوم دينا الشربيني بدور فتاة مطلقة ولديها أربعة أطفال تُدعى ليلى تيمور تمتلك مزرعة للزيوت الطبيعية، وتعيش قصة حب مع شريف سلامة والذي يلعب دور دكتور تجميل أرمل لديه هو الآخر عدة أطفال.

كان من المقرر البدء في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" مطلع شهر أكتوبر الماضي، ولكن تم التأجيل عقب وفاة والدة دينا الشربيني.

يُذكر أن الموت قد فجع دينا الشربيني في ايلول الماضي، بوفاة والدتها، وذلك بعد مرور خمسة أشهر فقط على رحيل محمد الشربيني والد دينا. نعت دينا الشربيني، حينها، والدتها من خلال حسابها عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، قائلة: "إنَا لله وإنَا إليهِ راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبد الله. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".