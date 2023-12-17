غادة عبد الرازق تتحدث عن توقيت اعتزالها

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية وسبب لجؤها إلى الطبيب النفسي، كما تحدثت عن تراجعها عن فكرة الزواج ثانية وسبب زواجها من شخص أكبر منها بـ 25 عاماً من قبل.





غادة عبد الرازق: تخليت عن فكرة الزواج

أكدت غادة عبد الرازق في لقاء تلفزيوني لها ببرنامج كتاب الشهرة، أن الرجل المصري لا يقبل المرأة القوية أو نجاحها لذا تخلت عن فكرة الزواج ومحتها من رأسها.

وقالت غادة عبد الرازق: "عقلية الراجل المصري صعب تتقبل الشخصية القوية زيي، الراجل مبيحبش الست تبقى أقوى أو أنجح منه، واللي قابلته في حياتي العاطفية الراجل اللي بيدوس على كرامة المرأة لأني ناجحة، والأمان في أقرب الناس ليا مش في شريك الحياة، وشيلت فكرة الجواز من دماغي".



Advertisement ولفتت غادة عبد الرازق أن بعض تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها كانت السبب الذي دفعها للزواج من رجل أكبر منها سناً في محاولة للحصول على حنان والدها، ولم يكن الدافع الحب.



وأشارت إلى أنها بعد انفصالها عن والد ابنتها روتانا تزوجت من شخص أكبر منها بـ 25 عاماً بحثاً عن حنان الأب، قائلة: "وفاة شقيقي ووالدي وأنا في سن صغير دفعني للارتباط بأشخاص أكبر مني، وبعد والد روتانا ارتبط بأكبر مني في السن جداً كنت بحاول أدور على بابا، والمبرر لم يكن الحب للزواج من شخص أكبر مني بـ 25 سنة".





وعن علاقتها بوالدها، قالت غادة عبد الرازق: "أنا كنت دلوعة بابا جدًا، وقبل ما بابا يتوفى بـ 3 أيام كان مبسوط، لأنه كان هيبقى وزير وحصله هبوط في الدورة الدموية، وتاني يوم الساعة 7 الصبح عرفنا إن بابا توفى، ومش فاكرة هل اتكسرت أو ضعفت". ولفتت غادة عبد الرازق أن بعض تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها كانت السبب الذي دفعها للزواج من رجل أكبر منها سناً في محاولة للحصول على حنان والدها، ولم يكن الدافع الحب.وأشارت إلى أنها بعد انفصالها عن والد ابنتها روتانا تزوجت من شخص أكبر منها بـ 25 عاماً بحثاً عن حنان الأب، قائلة: "وفاة شقيقي ووالدي وأنا في سن صغير دفعني للارتباط بأشخاص أكبر مني، وبعد والد روتانا ارتبط بأكبر مني في السن جداً كنت بحاول أدور على بابا، والمبرر لم يكن الحب للزواج من شخص أكبر مني بـ 25 سنة".وعن علاقتها بوالدها، قالت غادة عبد الرازق: "أنا كنت دلوعة بابا جدًا، وقبل ما بابا يتوفى بـ 3 أيام كان مبسوط، لأنه كان هيبقى وزير وحصله هبوط في الدورة الدموية، وتاني يوم الساعة 7 الصبح عرفنا إن بابا توفى، ومش فاكرة هل اتكسرت أو ضعفت".

وأوضحت أنها تشعر بالخوف من زيارة المقابر لذا لم تزر قبر والدها منذ وفاته لأنه دفن في الشرقية، كما لم تزر والتها إلا مرتين فقط منذ وفاتها قبل 18 عاماً، وعانت نفسياً بعدها، قائلة: "ومن ساعتها وأنا بتعالج من الخوف".





غادة عبد الرازق: أدوار الإغراء ظلمتني

وأكدت الفنانة المصرية أن ارتباط اسمها بالأفلام الجريئة ظلمها في بداية حياتها خاصة بعد فيلم الأجندة الحمراء، وظل الأمر يلازمها لمدة 6 سنوات، قائلة: "وبذكاء مني بدأت اختار أدواراً تانية وعملت مجهود جامد علشان أغير النظرة دي".



وأشارت إلى أنها أصيبت بالغرور الشديد بعد نجاح مسلسلها مع سبق الإصرار لكن وصل بها الأمر الآن لكونه لا تملك الأصدقاء، قائلة: "كان عندي غرور رهيب بعد نجاح مسلسل مع سبق الإصرار، وحسيت إن الدنيا كلها مفيهاش غير غادة عبد الرازق بس، والشهرة لما بتزيد عن اللزوم بتغربل حياة البني آدم، وأنا دلوقتي معنديش أصحاب".

غادة عبد الرازق: استعنت بطبيب نفسي

وتحدثت غادة عبد الرازق عن سبب لجؤها إلى طبيب نفسي بعد أن شاهدت فتاة تتخلص من حياتها، مشيرة إلى أنها تعيش مع المهدئات طوال حياتها.

وتابعت قائلة: "استعنت بالدكتور النفسي من وقت ما شوفت بنت خلصت حياتها بأيديها.. وطول عمري باخد مهدئات وأنا بخاف من الوحدة، وربنا مبيديش كل حاجة".

وأضافت: "وأكيد أنا وأخدة الـ 24 قيراط زي ما مكتوب ليا، ولو ربنا كاتب لي أن الـ 24 قيراطاً بتوعي بالمرض النفسي فأنا راضية".



وأشارت إلى أنها فكرت في الاعتزال كثيراً لكنها كانت تتراجع عن قرارها، لذا قررت أن تترك الأمر لوقته، قائلة: "فكرت في الاعتزال كذا مرة وبرجع في قراري، لكن دلوقتي لأ، حتى لو عايزة اعتزل هسيب الاعتزال ييجي بطريقة ربانية مش بقرار مني، لما ربنا يقولي كفاية عليكي كده".

وشددت على كونها شخصاً ملتزماً دينياً لكنها لا ترتدي الحجاب، مشيرة إلى أن أغلب أسرتها ترتدي الحجاب لكن ليس لديهم فكرة إجبار أحد عليه، قائلة: "أنا ست مسلمة ومش عيب أقول إنه حرام، وعرفت إنه حرام ومش عايزة أعمله، ومكنتش أعرف الأول إنه حرام لأني عملته وأنا صغيرة وهشيله".