زوجة إعلاميّ راحل تتعرّض لمحاولة قتل... اقتحمت إمرأة منزلها وحاولت طعنها بسكين!

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تنازلت سحر أرملة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي عن محضر الشروع في قتلها وابنتها الوحيدة، من قبل إحدى السيدات.وكشفت أرملة الإبراشي أنها تنازلت عن المحضر عقب تواصل أسرة المتهمة معها، والتوسل لها لعدم ضياع مستقبل المتهمة، والتعهد لها بعدم تعرض المتهمة لها مرة أخرى، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في قسم الشرطة.كما تعهدت المتهمة في محضر رسمي بعدم التعرض لأرملة الإبراشي سواء بالقول أو الفعل.وكانت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي قد تعرضت لمحاولة قتل من قبل إحدى السيدات، بسكين، بعدما قامت باقتحام منزلها وتهجمت عليها. (العربية)