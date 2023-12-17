الممثلة الشهيرة في رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة: "حرمت من دعائك" (صور)

وجهت الفنانة ناهد السباعي، رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي التي تُوفيت مؤخراً.



وعبر خاصية الـ"ستوري"، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، نشرت ناهد السباعي، صورة تجمعها بوالدتها، وعلقت عليها قائلة: "أمي حرمت من دعائك لي ولكن سأبقي لآخر نفس في حياتي أدعو لك ياحبيبتي"، وتابعت قائلة: "اللهم ارحم واعف واغفر لأمي واجعلها من المبشرين بالجنة".

وكانت نعت ناهد السباعي والدتها الراحلة برسالة، قالت فيها: "البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقي، الجنازة عصراً مسجد الشرطة الشيخ زايد، البقاء والدوام لله وحده"، وتابعت: "وداعاً الفريدة وداعاً للهانم كنتي خير خلف لخير سلف. سيبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة ليها معني من غيرك انت عمري كله و حياتي كلها كانت ليكي و معاكي اللهم اغفر لامي و ارحمها انا لله وانا اليه راجعون".وودعت رانيا فريد شوقي شقيقتها الكبرى "من الأب" ناهد فريد شوقي، وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي.. صلاة الجنازة العصر في مسجد الشرطة الشيخ زايد.