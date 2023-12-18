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المرأة

يسرا تكشف السرّ وراء لقب أحبطها... ولماذا رفضت عرضاً بمليون دولار؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 00:00
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تحدثت الفنانة المصرية يسرا عن العديد من الأمور والمحطات الفنية في حياتها، وذلك في جلسة نقاشية في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وكشفت يسرا أنها قبل أن شاهدت سعاد حسني خلال تصوير أحد الأعمال، تمنت الفنانة المصرية أن تكون مثلها، لتكتشف عائلتها موهبتها التمثيلية.
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إلا أنها واجهت حظا سيئا في بداية مشوارها، إلى أن قدمت ما يقرب من 20 بطولة عمل فني، لكن كل هذه الأعمال لم تعرض، وظلت في العلب الخاصة بها.

ودفع ذلك الأمر بالكثيرين إلى إطلاق لقب "النجمة المعلبة" على يسرا، كناية عن الاحتفاظ بأعمالها دون عرضها، وهو ما أصابها بإحباط شديد.

وفيما يخص عملها خارج الوطن العربي، أكدت يسرا أنها تلقت فرصتين للعمل في فرنسا وكذلك هوليوود، لكنها رفضت العرضين خاصة أن السيناريو لم يعجبها، رغم تلقيها عرضا بالحصول على مليون دولار وقتها.

وعلقت يسرا على هذا الأمر بكونها لم تكن لديها أمنية العمل خارج الوطن العربي نهائيا، خاصة أنها رقم 1 في الوطن العربي وتلقى حبا كبيرا من الجمهور، فلماذا ترغب في أن تعمل بالخارج ويصبح ترتيبها متأخرا.

وتحدثت يسرا عن الأدوار الجريئة وقبولها لها، مؤكدة أن الأمر يتوقف على الدور نفسه، وهل سيضيف إليها، أم أنها من سيضيف إليه، مشددة على أن الجرأة جزء من الشكل الخاص بها.

يذكر أن الجلسة النقاشية الخاصة بيسرا شهدت تواجد عدد كبير من نجوم الفن، حيث حضرت ليلى علوي وإيناس الدغيدي والمخرج مروان حامد، ونسرين طافش والمخرج يسري نصر الله وأمير المصري.
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