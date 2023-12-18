"ما حدث لي غريب جداً"... نجمة أميركية "لم تدخن يوماً" تصاب بسرطان الرئة

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أصيبت النجمة الأميركية كيت ميكوتشي، التي اشتهرت بدورها في مسلسل "نظرية الانفجار العظيم" (The Big Bang Theory)، بمرض سرطان الرئة، وفقا لما ذكرته مؤخرا على حسابها في تطبيق "تيك توك"، مؤكدة أنها "لم تدخن مطلقا في حياتها".وبحسب موقع "هليث" المتخصص بأخبار الطب والصحة، فقد أوضحت ميكوتشي، البالغة من العمر 43 عاما، أن مرضها الخبيث لا يزال في مراحله الأولى، مضيفة: "ما حدث لي غريب جدًا، لأنني لم أضع سيجارة واحدة في فمي مطلقا، لذلك كان أمرا مفاجئا".ورغم أن حوالي 80% من حالات سرطان الرئة ناجمة عن التدخين، فإن عددًا متزايدًا من الحالات يتم تشخيصها لدى أشخاص غير مدخنين.وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن ما يصل إلى 20 في المئة من حالات سرطان الرئة التي يتم تشخيصها في البلاد كل عام، تكون لدى أشخاص لم يدخنوا أبدًا، أو الذين دخنوا أقل من 100 سيجارة في حياتهم.وأوضح أخصائي أمراض الرئة وجراحة الصدر في مركز موفيت للسرطان، لاري روبنسون، أن ارتفاع الأعداد "يشكل مشكلة مزعجة للغاية".وتابع: "قبل 20 عامًا، كانت حالة الإصابة بسرطان الرئة لدى شخص لا يدخن مطلقًا نادرة جدا، بيد أنني في الوقت الحالي أرى حالة واحدة على الأقل في الأسبوع".وأظهرت الأبحاث التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام، أن معدلات الإصابة بسرطان الرئة أعلى لدى النساء الأصغر سنًا ومتوسطات العمر، مقارنة بالرجال في نفس العمر، ولا يعرف الخبراء السبب حتى الآن.ويعد التدخين بمختلف أنواعه من عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الرئة، لكنه ليست الوحيد، فهناك عوامل خطر أخرى مثل التدخين السلبي، وتلوث الهواء، والأسبستوس، ووجود تاريخ عائلي لسرطان الرئة.ومن بين عوامل الخطر الإضافية هذه، يقدر الباحثون أن التدخين السلبي يساهم في حوالي 7300 حالة تشخيص لسرطان الرئة كل عام، في حين يساهم "الرادون" في حوالي 2900 حالة.والرادون هو غاز مشعّ طبيعي عديم الرائحة أو اللون أو الطعم، ينتج عن الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي لليورانيوم المتواجد في الصخور وأنواع الترب كافّة، ويمكن العثور عليه في الماء أيضاً.