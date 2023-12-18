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المرأة

غادة عبدالرزاق: لا أفكر بالزواج

Lebanon 24
18-12-2023 | 10:00
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كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، أنها لا تفكر بالزواج والحجاب، مشيرة إلى أنها ملتزمة دينياً.

وقالت بطلة "مع سبق الإصرار" خلال لقاء تلفزيوني، إنها لم تعد تفكر في خطوة الزواج، لأن عقلية الرجل المصري ترفض ارتباطه بامرأة تتحلى بشخصية قوية ومستقلة مثلها، وسط تأكيدها بأنها ترى الأمان بأقرب الأشخاص لها وليس في شريك حياتها.
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كما تحدثت عن زواجها من أشخاص أكبر سنا منها، مبينة أنها كانت تبحث عن حنان والدها بعد رحيله، وليس حباً فيهم، واصفة رحيل والدها أنه كسرها وأضعفها.

إلى ذلك، وصفت نفسها بالملتزمة دينياً، لكن دون وصولها للتفكير في ارتداء الحجاب، وسط تأكيدها أن عددا كبيرا من صديقاتها وأسرتها يرتدونه لأنه من ضمن عاداتهم وتقاليدهم، إضافة إلى أن عائلتها لم تجبرها على ارتدائه.

كما لفتت إلى أنها فكّرت في الاعتزال بضع مرات، لكنها تراجعت عن قرارها فيما بعد، وقالت: هسيب قرار الاعتزال يجي مش مني، لما ربنا يقولي كفاية عليك كده.

وبيّنت الفنانة المصرية استعانتها بطبيب نفسي بعد رؤيتها لفتاة أقدمت على خطوة الانتحار، إذ تأخذ بعضا من المهدئات، وتخاف من الوحدة.

ووصفت غادة ارتباط اسمها بأدوار الإغراء والأفلام الجريئة لسنوات طويلة بعد فيلم "الأجندة الحمراء"، ظلمها فنياً، مؤكدة حرصها بعد ذلك على اختيار الأعمال بدقة وذكاء بغية تغيير النظرة. (العربية)
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