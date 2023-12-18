هل انفصلت نيللي كريم عن زوجها اللاعب المعروف؟

علق لاعب الإسكواش هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، على الأخبار التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصاله عن زوجته، وقال إنه سمع مثله مثل الجمهور بهذا الخبر ولم يتأثر به أبداً، مضيفاً: "يمكنن بتطلع الأخبار دي عشان مش بنزل صور كتير على إنستغرام".

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وعن حضوره فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي الدولي" في دورته السادسة، قال هشام عاشور: "سعيد جداً لأن المهرجان في الدورة دي فني جداً وكله سيمنار وصناع سينما بيتقابلوا في حتة واحدة، وده مش بيحصل عشان كلهم مشغولين بمشاريعهم الفنية والخاصة".

يُذكر أن هشام عاشور شارك زوجته نيللي كريم في مسلسل "عملة نادرة"، والذي تعاون خلاله للمرة الثانية مع المخرج ماندو العدل بعد فيلم "الملحد، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023.