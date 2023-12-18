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المرأة

فنانة لبنانية تستعدّ لأولى حفلاتها بعد محاربة السرطان

Lebanon 24
18-12-2023 | 23:00
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تتحضّر المغنية دينا حايك لإحياء حفلتها الفنية الأولى بعد شفائها من مرض السرطان، وذلك ضمن حفلات ليلة رأس السنة، في العاصمة بيروت.


ونشرت دينا صورة لـ"بوستر" الحفل على صفحاتها الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، وأرفقته بتعليق: "لاقوني تنسهر ونستقبل سوا السنة الجديدة ببيروت".
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وكانت دينا قد كشفت العام الماضي أنها أصيبت بسرطان الثدي، وخضعت لحوالي 20 جلسة علاج بالإشعاع، و16 جلسة كيماوي، واستطاعت من خلالها محاربة هذا المرض والانتصار عليه.
المصدر: فوشيا
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