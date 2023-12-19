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المرأة
ممثلة لبنانية حزينة.. خسرت فردا قريبا جدا من عائلتها وهكذا نعته (صور)
Lebanon 24
19-12-2023
|
01:54
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نعت الممثلة جوي سلامة والد زوجها، ونشرت صورة في هذا السياق عبر حسابها على "انستغرام" برفقة عمها وعلقت عليها بالقول:
"سنشتاق إليك! أحبك عمو جبرايل".
وتجدر الإشارة إلى أن جوي متزوجة من آلان حايك.
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