ممثلة لبنانية حزينة.. خسرت فردا قريبا جدا من عائلتها وهكذا نعته (صور)

نعت الممثلة جوي سلامة والد زوجها، ونشرت صورة في هذا السياق عبر حسابها على "انستغرام" برفقة عمها وعلقت عليها بالقول:

"سنشتاق إليك! أحبك عمو جبرايل".

وتجدر الإشارة إلى أن جوي متزوجة من آلان حايك.