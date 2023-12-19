20
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
23
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هرمون ينتجه الجنين يحدث مشكلة لدى الحوامل.. هذا ما كشفته أحدث دراسة
Lebanon 24
19-12-2023
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أن هرمونا يفرزه الجنين هو السبب في الغثيان والقيء الذي تعاني منه نساء كثيرات أثناء الحمل، في اكتشاف هام قد يمهد الطريق لعلاجات في هذه الحالات.
وتتعرض ما يصل إلى 7 من كل 10 نساء حوامل لحالات غثيان وقيء. ولدى بعض النساء (واحدة إلى 3 حالات حمل من كل 100)، يمكن أن تكون هذه الأعراض حادة جدا.
Advertisement
وتُسمى بحالات القيء الحملي، وهو السبب الأكثر شيوعا لدخول المستشفى لدى النساء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
وبحسب نتائج دراسة نشرتها أخيرا مجلة "نيتشر" وشارك فيها علماء من جامعة كامبريدج وباحثون من اسكتلندا والولايات المتحدة وسريلانكا، فإن هذه المشكلات الصحية، سواء كانت حادة أم لا، تعود إلى هرمون يفرزه الجنين، وهو بروتين يعرف باسم "جي دي اف 15"، على ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وقال البروفسور ستيفن أورايلي، المدير المشارك لمعهد ويلكوم ميديكل للبحوث الطبية لعلوم الأيض في جامعة كامبريدج، المشارك في إعداد الدراسة، إن "الطفل الذي ينمو في الرحم يُنتج هرموناً بمستويات لم تعتد عليها الأم. وكلما زادت حساسيتها لهذا الهرمون، زادت المشكلات الصحية التي تعانيها"، وفقا لفرانس برس.
وأضاف "معرفة هذا الأمر تعطينا فكرة عن كيفية منع حدوث ذلك". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
ودعوا الطقس الدافئ.. عاصفة طوفانية ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
ودعوا الطقس الدافئ.. عاصفة طوفانية ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس الميلاد
00:19 | 2023-12-19
19/12/2023 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:00 | 2023-12-18
18/12/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
14:10 | 2023-12-18
18/12/2023 02:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيفعل نصرالله؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
Lebanon 24
ماذا سيفعل نصرالله؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
12:00 | 2023-12-18
18/12/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّ لبنانيّ في المستشفى... وهذا ما طلبه بشكل عاجل من مُحبيه (صورة)
Lebanon 24
إعلاميّ لبنانيّ في المستشفى... وهذا ما طلبه بشكل عاجل من مُحبيه (صورة)
07:38 | 2023-12-18
18/12/2023 07:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:54 | 2023-12-19
ممثلة لبنانية حزينة.. خسرت فردا قريبا جدا من عائلتها وهكذا نعته (صور)
23:00 | 2023-12-18
فنانة لبنانية تستعدّ لأولى حفلاتها بعد محاربة السرطان
16:02 | 2023-12-18
هل انفصلت نيللي كريم عن زوجها اللاعب المعروف؟
10:00 | 2023-12-18
غادة عبدالرزاق: لا أفكر بالزواج
06:30 | 2023-12-18
من هي ملكة جمال فرنسا الجديدة؟
04:00 | 2023-12-18
ما تأثير الموسيقى على المرأة الحامل؟
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
19/12/2023 14:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
19/12/2023 14:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
19/12/2023 14:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24