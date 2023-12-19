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المرأة

هرمون ينتجه الجنين يحدث مشكلة لدى الحوامل.. هذا ما كشفته أحدث دراسة

Lebanon 24
19-12-2023 | 04:00
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أظهرت دراسة حديثة أن هرمونا يفرزه الجنين هو السبب في الغثيان والقيء الذي تعاني منه نساء كثيرات أثناء الحمل، في اكتشاف هام قد يمهد الطريق لعلاجات في هذه الحالات.

وتتعرض ما يصل إلى 7 من كل 10 نساء حوامل لحالات غثيان وقيء. ولدى بعض النساء (واحدة إلى 3 حالات حمل من كل 100)، يمكن أن تكون هذه الأعراض حادة جدا.
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وتُسمى بحالات القيء الحملي، وهو السبب الأكثر شيوعا لدخول المستشفى لدى النساء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
 
وبحسب نتائج دراسة نشرتها أخيرا مجلة "نيتشر" وشارك فيها علماء من جامعة كامبريدج وباحثون من اسكتلندا والولايات المتحدة وسريلانكا، فإن هذه المشكلات الصحية، سواء كانت حادة أم لا، تعود إلى هرمون يفرزه الجنين، وهو بروتين يعرف باسم "جي دي اف 15"، على ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
 
وقال البروفسور ستيفن أورايلي، المدير المشارك لمعهد ويلكوم ميديكل للبحوث الطبية لعلوم الأيض في جامعة كامبريدج، المشارك في إعداد الدراسة، إن "الطفل الذي ينمو في الرحم يُنتج هرموناً بمستويات لم تعتد عليها الأم. وكلما زادت حساسيتها لهذا الهرمون، زادت المشكلات الصحية التي تعانيها"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف "معرفة هذا الأمر تعطينا فكرة عن كيفية منع حدوث ذلك". (سكاي نيوز عربية) 
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