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المرأة

جدل وانتقادات لملكة جمال بسبب شعرها القصير

Lebanon 24
19-12-2023 | 15:38
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اختيرت ملكة جمال فرنسا الجديدة وتدعى إيف جيل بشعر قصير، وهو الأمر الذي لم يحدث في المسابقة لمدة تقارب 100 عام.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من بعض المتابعين الذين استغربوا آلية اختيار ملكة جمال البلاد.

وتوجت الشابة السبت الماضي، في حفل أقيم بمدينة ديجون، إذ تلقت دعمًا واسعًا من قادة سياسيين فرنسيين ممن استنكروا الهجوم عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب قصر شعرها.
 
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من جانبها، أعربت الفائزة إيف جيل عن فخرها بتحقيق التنوع في مسابقة ملكة جمال فرنسا، قائلة: لا ينبغي لأحد أن يحدد من نحن. اعتدنا على رؤية الجمال في شتى أشكاله، واخترت أن أظهر بشعر قصير، مضيفة: "كل امرأة مختلفة، ونحن جميعًا فريدات". (فوشيا)
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