جدل وانتقادات لملكة جمال بسبب شعرها القصير

اختيرت ملكة جمال فرنسا الجديدة وتدعى إيف جيل بشعر قصير، وهو الأمر الذي لم يحدث في المسابقة لمدة تقارب 100 عام.



وأثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من بعض المتابعين الذين استغربوا آلية اختيار ملكة جمال البلاد.



وتوجت الشابة السبت الماضي، في حفل أقيم بمدينة ديجون، إذ تلقت دعمًا واسعًا من قادة سياسيين فرنسيين ممن استنكروا الهجوم عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب قصر شعرها.