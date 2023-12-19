بعد وفاة والدتها المنتجة المعروفة.. الفنانة الشهيرة: "أمي شهيدة"

كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي عن سبب وفاة والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.

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وفي منشور على موقع "إنستغرام"، اعتبرت ناهد أن والدتها شهيدة، وذلك بعد قولها إن "المبطون شهيد" وهو اجتزاء من حديث نبوي، بمعنى "صاحب داء البطن".ونشرت ناهد السباعي مجموعة صور عفوية تجمعها ووالدتها الراحلة التي توفيت قبل أسبوعين بعد صراع مع المرض.وكتبت الفنانة في تعليقها: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين وجزآهم بما صبروا جنة وحريرًا، والمبطون شهيد".زوكانت قد نعت السباعي قبل أيام قليلة والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة شاركتها مع متابعيها عبر "انستغرام"، إذ نشرت مجموعة من الصور التي تجمعها بها، وعلقت عليها قائلة: "حبيبتي وأمي وصحبتي وبنتي وكل حياتي".وأضافت: اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. (فوشيا)