Advertisement

المرأة

بعد وفاة والدتها المنتجة المعروفة.. الفنانة الشهيرة: "أمي شهيدة"

Lebanon 24
19-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1143139-638386267243301618.jpg
Doc-P-1143139-638386267243301618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي عن سبب وفاة والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.
 
وفي منشور على موقع "إنستغرام"، اعتبرت ناهد أن والدتها شهيدة، وذلك بعد قولها إن "المبطون شهيد" وهو اجتزاء من حديث نبوي، بمعنى "صاحب داء البطن".
Advertisement

ونشرت ناهد السباعي مجموعة صور عفوية تجمعها ووالدتها الراحلة التي توفيت قبل أسبوعين بعد صراع مع المرض.

وكتبت الفنانة في تعليقها: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين وجزآهم بما صبروا جنة وحريرًا، والمبطون شهيد".


زوكانت قد نعت السباعي قبل أيام قليلة والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة شاركتها مع متابعيها عبر "انستغرام"، إذ نشرت مجموعة من الصور التي تجمعها بها، وعلقت عليها قائلة: "حبيبتي وأمي وصحبتي وبنتي وكل حياتي".

وأضافت: اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:30 | 2023-12-20
15:38 | 2023-12-19
10:55 | 2023-12-19
04:00 | 2023-12-19
01:54 | 2023-12-19
23:00 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24