هل تعيش الفنانة الشهيرة قصة حب جديدة؟

كشفت الفنانة أسماء جلال عن جديدها في الفترة المقبلة والتحضير لموسم رمضان 2024.

وفي تصريحات لبرنامج "et بالعربي"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أكدت أسماء أنها تستعد لتصوير عمل كوميدي من 15 حلقة فقط.

Advertisement

وتابعت أن المسلسل مع هشام ماجد، وأعربت في الوقت نفسه عن سعادتها وقلقها من خوض التجربة، قائلة: "مبسوطة وقلقانة من الفكرة، ومن تقديم الكوميديا لأول مرة، بس الحلو أن الكوميديا هنا كوميديا مواقف، والعمل سيكون مع المخرج خالد دياب"، وأضافت: "المواقف نفسها بتضحك، والأجواء مريحة فعارفة أكون بكل راحة ".



وبسؤالها عن هل تعيش قصة حب في الوقت الحالي، قالت: "لا مفيش، أنا حالياً مركزة على شغلي وبس".

وفي وقت سابق، كشفت أسماء جلال عن أعمالها، قائلة إنها تعاقدت على المشاركة في فيلم «رحلة البحث عن فستان الزفاف»، وهو من إخراج جيلان علاء وإنتاج محمد حفظي، بطولة ياسمين رئيس، أما الفيلم الثاني فهو آل شلبي ويجمعها بالنجمة ليلى علوي، وعدد كبير من النجوم، منهم لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، خالد سرحان، علي الطيب، حسن مالك، إخراج آيتن أمين. (سيدتي)