"شعرت كأنني مشلولة"... صحافية تقاضي نجماً شهيراً بتهمة اغتصابها خلال مقابلة

Advertisement

أعلنت الصحافية والكاتبة الإسبانية روت باسا أنها تقدمت بدعوى في إسبانيا على الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو تتهمه فيها باغتصابها عام 1995 في باريس.وأكدت الكاتبة البالغة 51 عاماً لوكالة فرانس برس ما أوردته "لا فانغوارديا" من أنها رفعت لدى الشرطة الإسبانية الخميس الفائت دعوى على الممثل الفرنسي أفادت فيها بأنه اغتصبها خلال إجرائها معه مقابلة في باريس لمجلة "سينيمانيا" في 12 تشرين الأول 1995.وأشارت روت باسا في الدعوى إلى أن دوبارديو الذي كان في السادسة والأربعين فيما كانت هي في الثالثة والعشرين عمد يومها إلى "التعدّي" عليها من دون أن تُبدي "أي رضى في أي وقت".وروت أنها شعرت وكأنها "مشلولة" خلال الواقعة التي أشارت إلى أنها حصلت في مقر شركة "رواسّي فيلمز" السابقة للإنتاج.وتشمل جريمة "الاعتداء الجنسي" في قانون العقوبات الإسباني الاغتصاب أيضاً. ووصفت روت باسا في تصريحها لوكالة فرانس برس الواقعة المنسوبة إلى دوبارديو بأنها "اعتداء جنسي"، لكنها ردت بالإيجاب على سؤال عما إذا كان الأمر يتعلق باغتصاب، مشيرة إلى أن "الشرطة وصفته على هذا النحو".