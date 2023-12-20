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المرأة

رسالة عالية النبرة من رضوى الشربيني: "كفاية بقى شتائم"

Lebanon 24
20-12-2023 | 09:31
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وجّهت الإعلاميّة المصريّة رضوى الشربيني رسالةً الى روّاد الانترنت بعد طلاق الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب. 
 
وقالت الشربيني "كفاية شتائم بقى أرجوكم، تواصلنا مع محامي شيرين وقال: بلّغوا الناس أن شيرين كويسة وصحتها كويسة ونفسيتها تمام جداً وهتنزل أغاني قريباً". 
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وتابعت رضوى قائلةً "أرجو من أي حد عارف معلومات تانية عن شيرين وحرضوام كفاية كدا، همّا اتشتموا في الـ24 ساعة اللي فاتوا كفاية، فكفاية شتائم بقى".
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