رسالة عالية النبرة من رضوى الشربيني: "كفاية بقى شتائم"

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وجّهت الإعلاميّة المصريّة رضوى الشربيني رسالةً الى روّاد الانترنت بعد طلاق الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.وقالت الشربيني "كفاية شتائم بقى أرجوكم، تواصلنا مع محامي شيرين وقال: بلّغوا الناس أن شيرين كويسة وصحتها كويسة ونفسيتها تمام جداً وهتنزل أغاني قريباً".وتابعت رضوى قائلةً "أرجو من أي حد عارف معلومات تانية عن شيرين وحرضوام كفاية كدا، همّا اتشتموا في الـ24 ساعة اللي فاتوا كفاية، فكفاية شتائم بقى".