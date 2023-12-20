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المرأة

سيندي كروفورد تكشف كواليس لقائها مع الأميرة ديانا (صور)

Lebanon 24
20-12-2023 | 11:00
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شاركت عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد صورة لها وهي تقف إلى جانب الأميرة الراحلة ديانا بعد الإشارة لها في سلسلة "ذا كراون".

ونشرت عارضة الأزياء الشهيرة مقطعاً من الموسم السادس من مسلسل نتفليكس الشهير.
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وأظهر مقطع الفيديو، الذي شاركته على إنستغرام، الأمير الشاب وليام (الذي يلعب دوره إد ماكفي) وهو يسمي سيندي كواحدة من العارضات اللواتي قام بوضع صورهن على جدار غرفة نومه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وكتبت سيندي في تعليق على الفيديو "ما زلت أتذكر بوضوح زيارتي لقصر كنسينغتون في لندن للقاء ديانا والمراهق وليام".

كما اغتنمت عارضة الأزياء البالغة من العمر 57 عاماً، والتي تم اختيارها كأغنى عارضة أزياء في العالم، الفرصة لإعادة النظر في الصورة المذهلة التي التقطت لها ولأميرة ويلز الراحلة.
 
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