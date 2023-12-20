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المرأة

فتاة تستغل هنا الزاهد.. والأخيرة تفضحها!

Lebanon 24
20-12-2023 | 13:00
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حذّرت الفنانة هنا الزاهد جمهورها من فتاة تقدّم فيديوهات على "تيك توك" تستغل فيها صوتها وتطلب من جمهورها أموراً كثيرة.

 

ونشرت هنا عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو كشفت فيه عن صورة لصفحة الفتاة على "تيك توك".

 

وقالت: "في بنت على "تيك توك" بتقلّد صوتي وبتستغل ده كتير، والناس مصدقة ده وبيبعتولي إنها بتعمل لايفات على "تيك توك" بصورتي عشان متطلّعش وشّها والناس تصدّق".

 

وأضافت: "دي مش أنا والموضوع بقى بايخ... الأول ضحكت لما شفت كام فيديو لذيذ ليكي وقولت بتحبّني وبتقلّدني، بعد كدة بقت تستغل ده". ( لها)

 

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